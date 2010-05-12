Среднюю надежность вкладов демонстрируют 26 банков

В настоящее время 26 банков в Украине демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом «3». Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», таковы результаты пересмотра агентством рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее украинским банкам.

Оценку «5» (наивысшая надежность) имеют 7 банковских учреждений, количество банков с рейтингом «4» (высокая надежность) составило 15. Надежность банковских вкладов 6 банков находится на уровне ниже среднего – «2» (невысокая надежность).

Рейтинги надежности банковских вкладов (депозитов) являются динамичными и могут быть пересмотрены в случае наступления событий и/или изменения показателей деятельности банков, которые могут оказывать влияние на способность банковского учреждения своевременно рассчитываться по банковским вкладам.