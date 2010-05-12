Янукович подписал закон об управлении предприятием-должником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом” об осуществлении управления предприятием-должником (банкротом)”.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” об осуществлении управления предприятием-должником (банкротом)”.

Согласно закону, в случае досрочного прекращения процедуры санации в связи с заключением мирового соглашения или погашением требований кредиторов, управляющий санацией на протяжении пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.

Законом также предусмотрено, что если имущества банкрота хватило, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, он считается не имеющим долгов, и может продолжать свою предпринимательскую деятельность. В таком случае ликвидатор на протяжении пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника. Хозяйственный суд может вынести решение о ликвидации юридического лица, которое освободилось от долгов, только если у него осталось имущественных активов меньше, нежели требуется для его функционирования согласно законодательству.

На протяжении пяти дней со дня утверждения хозяйственным судом мирового соглашения управляющий санацией (ликвидатор) сообщает об этом орган или должностное лицо органа, к компетенции которого относится назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собраний или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.