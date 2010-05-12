КС завтра обнародует решение о финансировании подготовки к Евро-2012

Завтра Конституционный Суд обнародует принятое 11 мая решение по делу относительно конституционности ряда положений некоторых законов относительно финансирования подготовки к Евро-2012 за счет прибылей Национального банка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в частности, речь идет о представлении Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины положений частей первой, второй статьи 1, пункта 44 статьи 2, части второй статьи 4, пункта 45 статьи 6, пункта 58 статьи 34, статьи 341, пункта 5, абзаца четвертого пункта 7 части первой, части третьей статьи 76 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год“ от 26 декабря 2008 года № 835–VI со следующими изменениями, части пятой статьи 5 Закона Украины „О Национальном банке Украины“ от 20 мая 1999 года № 679–XIV со следующими изменениями, Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год“ и некоторых других законов Украины“ от 21 августа 2009 года № 1608–VI.

В конституционном представлении утверждается, что предусмотренное внесение Национальным банком Украины в 2009 году в государственный бюджет Украины превышения сметных доходов над сметными расходами является ничем иным, как авансовым финансированием расходов государственного бюджета Украины и требует осуществления Национальным банком Украины дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии. Это приведет к ускорению темпов инфляции, срыву курса гривни, что противоречит статьям 1, 3, 46, 48, части второй статьи 99 Конституции Украины.

По мнению главы государства, право утверждать государственный бюджет Украины относится к законодательным полномочиям парламента, а следовательно, наделение правительства Украины этим правом является делегированием парламентом законодательной функции Кабинету министров Украины.

Начало в 10.00.

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