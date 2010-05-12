Собственный капитал банков в апреле увеличился на 2,5%

Собственный капитал банков за апрель 2010 года, по предварительным данным, увеличился на 2,5% - до 129,9 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 100,4% от собственного капитала банковских учреждений.

По состоянию на 1 мая 2010 года активы банков составляли 888,4 млрд. грн., общие активы – 1 трлн. 011,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 71,5%.

Обязательства банков по состоянию на указанную дату составляли 758,4 млрд. грн. В том числе средства физических лиц – 229,4 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 119,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 мая 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.