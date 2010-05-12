Межбанк: доллар остался на месте

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9165/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9210/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9230/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2627/0,2631, к 12:00 цены поднялись до 0,2640/0,2642. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2641/0,2642. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9800 (-0,2725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2610/1,2735. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0195/10,0345, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0800/10,0895. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,0525/10,0595.