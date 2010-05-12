Эксперт: банки стали забывать о дефиците ликвидности

Банки стали постепенно забывать о дефиците ликвидности.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

Более того, добавил он, банкирам приходится решать проблему размещения привлеченных ресурсов. В первом квартале текущего года наблюдался активный приток в банковскую систему депозитов физических лиц. Не удивительно, что за отчетный период портфель вкладов населения увеличился почти на 4%, до 219,7 млрд. грн. Положительную динамику продемонстрировали 115 банков из 180 работающих на рынке.

Как подчеркнул А.БЕРКУН, впервые с начала кризиса был зафиксирован приток средств юридических лиц в банковскую систему в гривне на общую сумму 9 млрд. грн. Участники рынка объясняют это увеличением объема инвестиций со стороны иностранцев - нерезиденты направляют средства в Украину для покупки ОВГЗ или акций отечественных эмитентов. До принятия решения о приобретении тех или иных инструментов деньги временно оседают на банковских счетах.

При этом, по словам эксперта, несмотря на интенсивный рост ресурсной базы, украинские банки не могут похвастать такими же успехами в кредитовании. Так, портфель кредитов населению по итогам первого квартала сократился почти на 5%, до 224 млрд. грн. Традиционно больше всего этот показатель “проседает” в банках с иностранным капиталом, которые практически не выдают новых кредитов, тогда как старые займы активно погашают заемщики. Небольшой прирост портфеля кредитов физлиц показали всего 25 банков. Показательно, что с начала 2010 года значительно сократилось кредитование корпоративного сектора. Так, портфель кредитования юридических лиц уменьшился на 2% - до 473 млрд. грн.

А.БЕРКУН отметил, что вследствие снижения темпов формирования резервов под кредиты немного уменьшились и потребности банков в дополнительной капитализации. По итогам января - марта регулятивный капитал банков увеличился на 11%, до 150 млрд. грн., тогда как активы немного сократились. В результате норматив адекватности капитала (Н2) по банковской системе в целом вырос до 20,8%, что вдвое превышает нормативное значение.