"Невежество министра финансов вызывает удивление..."

Заявление министра финансов об аудите деятельности правительства Тимошенко свидетельствует о намерении власти запугать политических оппонентов - Немыря

Киев. 12 мая. УНИАН. Заявление министра финансов Федора ЯРОШЕНКО об аудите деятельности предыдущего правительства свидетельствует об очевидном намерении власти запугать политических оппонентов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил бывший вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

«Вызывает удивление невежество министра финансов», - сказал Г.НЕМЫРЯ, комментируя высказывание Ф.ЯРОШЕНКО о намерении привлечь к аудиту «прокурорскую компанию».

«В мире не существует прокурорских компаний. В мире существуют юридические фирмы или адвокатские компании», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он считает, что министр финансов, говоря о привлечении прокурорской компании, выдал истинную цель так называемого международного аудита, которой является запугивание и преследование политических оппонентов.

По словам Г.НЕМЫРИ, не меньшее удивление вызывает постановление правительства № 334 от 5 мая о проведении аудита.

«Для проведения аудита привлекаются не всемирно известные аудиторские компании или международные организации, с которыми поддерживаются соответствующие отношения на межгосударственном уровне, а привлекается без тендера небольшая юридическая компания из США», - сказал он.

Экс-вице-премьер отметил, что один из партнеров этой компании известен, в частности, тем, что представлял интересы Моники ЛЕВИНСКИ в расследовании дела экс-президента США Билла КЛИНТОНА.

Г.НЕМЫРЯ также отметил, что аудит не должен использоваться в узкопартийных целях, поэтому власть также должна проверить период деятельности правительства, которое возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы хотим подтвердить позицию, которую обнародовали уже достаточно давно - идея проведения международного аудита не должна использоваться в узкопартийных целях. Любое подобное мероприятие должно происходить прозрачно, и предметом настоящего беспристрастного аудита должны стать не выборочные временные рамки, но и, как мы и предлагали, период деятельности правительства ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

«Мы готовы принимать участие в соответствующем беспристрастном аудите. Мы против заказного аудита, который уже сейчас власть называет «прокурорским аудитом», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №334 от 5 мая с.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 г. компанию Trout Cacheris, PLLC (г. Вашингтон).

Согласно документу, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40% стоимости.

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что действующее правительство привлекает к аудиту деятельности своих предшественников компанию, которая никогда не занималась аудиторской деятельностью.

Сегодня, 12 мая, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что компания Trout Cacheris, PLLC (США) была избрана для проведения аудита расходования бюджетных средств бывшим правительством исходя из того, что она имеет большой опыт в проведении таких проверок.

«Почему эта компания была привлечена? Потому что она одна из лучших компаний в мире. Это прокурорская компания, где прокуроры Вашингтона и юридическая элита США. У нее большой опыт в этом направлении. Поэтому и была избрана компания, которая имеет большой опыт в этих делах», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.