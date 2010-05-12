Украина в 2009 году не достигла прогресса в реформах

Украина в 2009 году не достигла надлежащего прогресса в осуществлении политических и экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, такие выводы содержатся в отчете о ходе выполнения в Украине Европейской политики соседства, который был обнародован сегодня Европейской комиссией в Брюсселе и в Киеве.

«В 2009 году Украина по сравнению с 2008 годом не достигла значительного прогресса в проведении политических и экономических реформ в рамках взятых на себя обязательств в процессе интеграции в Европейский Союз», - отметил сегодня на пресс-конференции в Киеве руководитель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Он уточнил, что согласно заключениям Еврокомиссии, особого прогресса не было достигнуто, в частности, в проведении конституционной реформы, реформировании избирательной системы, осуществлении реформы судопроизводства, государственного управления, а также в вопросах борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства права и улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционного климата.

Как подчеркнул руководитель Представительства ЕК в Украине, материалы обнародованного сегодня отчета касаются лишь 2009 года, когда в государстве был другой Президент, премьер-министр, а также другая внутриполитическая ситуация.

Ж.ТЕЙШЕЙРА выразил уверенность, что действующая украинская власть продолжит стратегический курс европейской интеграции государства в соответствии с взятыми обязательствами, результаты этой деятельности будут оценены ЕК уже в следующем году в новом таком документе.