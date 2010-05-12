Греция получила от ЕС 1-й транш финансовой помощи

Греция в среду получила первый транш финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда евро в рамках пакета помощи, предоставляемого партнерами по Евросоюзу совместно с Международным Валютным фондом (МВФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Об этом сообщил представитель министерства финансов страны, пожелавшего остаться неназванным. Министры финансов 16 стран еврозоны 2 мая на внеочередной встрече в Брюсселе утвердили пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ в размере 110 миллиардов евро. Восемьдесят миллиардов из них берет на себя Евросоюз, в том числе, около 22 миллиардов - Германия, крупнейшая экономика еврозоны. Кредиты стран-членов зоны евро будут носить двусторонний характер и выдаваться под льготные 5% годовых.