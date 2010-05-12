курс НБУ на 13 мая

21:41, 12 мая 2010
Финансы
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Официальный курс НБУ на 13 мая:100 USD США – 792.5900 (на 12 мая – 792.5900)100 EUR – 1005.4797 (на 12 мая – 1006.4308)10 RUR – 2.6241 (на 12 мая – 2.6106)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 98380.23 (на 12 мая – 95079.10)961 XAG 10 Серебро – 1552.68 (на 12 мая – 1402.88)962 XPT 10 Платина – 134898.82 (на 12 мая – 131649.20)964 XPD 10 Палладий – 42324.31 (на 12 мая – 40184.31)

Официальный курс НБУ на 13 мая:

100 USD США – 792.5900 (на 12 мая – 792.5900)

100 EUR – 1005.4797 (на 12 мая – 1006.4308)

10 RUR – 2.6241 (на 12 мая – 2.6106)

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 98380.23 (на 12 мая – 95079.10)

961 XAG 10 Серебро – 1552.68 (на 12 мая – 1402.88)

962 XPT 10 Платина – 134898.82 (на 12 мая – 131649.20)

964 XPD 10 Палладий – 42324.31 (на 12 мая – 40184.31)

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