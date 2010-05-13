Кабмин подписал контракт с Trout Cacheris, PLLC

Правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Согласно сообщению, с компанией подписано соглашение о проведении комплексного аудита государственных финансов за период деятельности Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО. Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Как отмечается в сообщении, компания Trout Cacheris, PLLC имеет серьезную репутацию и опыт работы по резонансным уголовным делам, касающимся финансовой деятельности госорганов разных стран. Согласно контракту, компания несет полную ответственность за следственную работу, выполненную в ходе аудита. Руководитель компании Плато КАЧЕРИС и Боб ТРАУТ – бывшие прокуроры Департамента юстиции США с безукоризненной репутацией, подчеркивается в сообщении.

П.КАЧЕРИС имеет наивысший уровень допуска от правительства США, поскольку выполнял юридическую работу для разведывательных органов.

Б.ТРАУТ был заместителем независимого прокурора по расследованию в отношении министра торговли США Рона БРАУНА, а сейчас ведет расследование обвинения в коррупции в отношении мэра Вашингтона Адриана ФЕНТИ.

В сообщении также подчеркивается, что у компании Trout Cacheris, PLLC не было и нет никаких коммерческих интересов в Украине, никаких связей с политической и деловой элитой Украины, что гарантирует полную незаангажированность расследования.

«Таким образом, попытка так называемой украинской оппозиции заранее, до подписания соглашения с компанией Trout Cacheris, дискредитировать будущих аудиторов свидетельствует о серьезном испуге, однако приведет лишь к бесполезному использованию денег, поскольку высказывать сомнения в безукоризненной репутации Trout Cacheris, PLLC для юридического сообщества просто смешно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №334 от 5 мая т.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г. компанию “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

Согласно документу, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40% их стоимости.

В то же время, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что действующее правительство привлекает к аудиту деятельности своих предшественников компанию, которая никогда не занималась аудиторской деятельностью.