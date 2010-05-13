Межбанк: котировки составляют 7,9180-7,9260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9180/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2650/54, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0350/10,0475. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2674/76 (среда - 1,2660/62).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 7,9250.