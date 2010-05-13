В Кабмине заявляют о безупречной репутации Trout Cacheris, PLLC

В Кабинете Министров Украины заявляют о безупречной репутации компании Trout Cacheris, PLLC, которая приглашена правительством для осуществления комплексного аудита государственных финансов в 2008-2009 годах, а также в первом квартале 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, в соответствии с постановлением правительства, принятым 5 мая 2010 года, с компанией заключено соглашение о проведении аудита деятельности предыдущей власти.

«Попытка так называемой украинской оппозиции заранее, до заключения соглашения с Trout Cacheris, PLLC, дискредитировать будущих аудиторов свидетельствует о серьезном испуге, но приведет лишь к напрасному расходованию денег, поскольку подвергать сомнению безупречную репутацию Trout Cacheris, PLLC для юридического сообщества просто смешно", - говорится в сообщении департамента.

В соответствии с информацией департамента, средства на проведение аудита предусмотрены Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год". В то же время в Кабинете Министров не уточняют размер предусмотренных для аудита расходов.

"Проведение комплексного аудита необходимо для определения реального финансово-экономического состояния государства, правомерности и законности использования бюджетных средств правительством ТИМОШЕНКО, что, в свою очередь, позволит обеспечить эффективное преодоление последствий кризиса", - заявляют в Кабинете Министров.

Согласно информации Департамента информации и массовых коммуникаций, специализированная юридическая компания Trout Cacheris, PLLC имеет высокую репутацию и опыт работы со значительными, резонансными уголовными делами относительно финансовой деятельности государственных органов разных стран.

"Расследование Trout Cacheris, PLLC признаются в мире как абсолютно авторитетные. У этой фирмы из Вашингтона не было и нет никаких коммерческих интересов в Украине, никаких связей с политической и деловой элитой Украины, что гарантирует полную незаангажированность расследования. Никто не сможет закинуть выдающимся американским юристам "выполнение заказа" будь то олигархов или политиков", - подчеркнули в Кабинете Министров.

При этом в департаменте подчеркнули, что Тrout Cacheris, PLLC несет полную ответственность за следственную работу, выполненную в ходе аудита. "Руководители компании – Плато КАЧЕРИС и Боб ТРАУТ - бывшие прокуроры Департамента юстиции США с безупречной репутацией. П.КАЧЕРИС имеет высший уровень допуска от правительства США, поскольку выполнял юридическую работу для разведывательных органов Соединенных Штатов. Б.ТРАУТ был заместителем независимого прокурора по расследованию в отношении министра торговли США Рона БРАУНА, а теперь ведет расследование обвинения в коррупции в отношении мэра Вашингтона Адриана ФЕНТИ. В своих расследованиях Trout Cacheris, PLLC сотрудничает с самыми известными юридическими и следственными фирмами мира, в частности, “Кролл” и “Эйкин Гамп”, - сообщили в Кабинете Министров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров постановлением №334 от 5 мая с.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 г. компанию “Trout Cacheris, PLLC” (Вашингтон).

В соответствии с документом, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40% их стоимости.

В то же время, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что действующее правительство задействует для аудита деятельности своих предшественников компанию, которая никогда не занималась аудиторской деятельностью.

"Это очень маленькая компания, которая предоставляла в частности услуги Монике ЛЕВИНСКИ по защите во всех событиях, имевших место в Соединенных Штатах. Эта компания не имеет опыта по проведению аудита, поэтому мы будем обращаться к мировому сообществу, чтобы они предоставили Украине совет и услуги настоящих аудиторских компаний, а не искусственных проектов", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер считает, что действующее правительство сможет "в ручном режиме" руководить аудиторским процессом и компанией, которая приглашается исключительно для организации политических репрессий против оппозиции.