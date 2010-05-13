Наличный курс доллара немного вырос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился, по сравнению с 12 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,92/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,87-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,05-10,38 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 мая повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2542/0,2645 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,96/10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,88-10,02 грн./евро, по продаже – в пределах 10,05-10,12 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,6% по сравнению с 12 мая и сегодня составляет 0,2541 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2641 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2380 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,933 грн., евро – 9,92/10,15 грн., рубль – 0,2620/0,2670 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,054797 к российскому рублю – 0,26241.