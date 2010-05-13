Эксперт: банки продолжают наращивать депозитную базу

Украинские банки продолжают наращивать депозитную базу с целью замещения заемного финансирования.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик Astrum Investment Management Дмитрий УШЕНКО.

Он подчеркнул, что «международный долговой рынок все еще остается закрытым для большинства отечественных банков».

По словам аналитика, с начала текущего года доля клиентских депозитов в обязательствах банков увеличилась на 3,5 пункта до 46% по состоянию на 1 апреля. В активных операциях банки по-прежнему предпочитают инструменты денежного (межбанк) и долгового рынков (ОВГЗ), в противовес кредитованию реального сектора, так как платежеспособность заемщиков остается слабой, считает Д.УШЕНКО.

Как прогнозирует аналитик, учитывая тот факт, что розничное фондирование является самым затратным по сравнению с другими источниками, чистая процентная маржа банков постепенно снизится с 6,2% в 2009 году до 5,2%-5,3% в 2010 году.