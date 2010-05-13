Межбанк: котировки составили 7,9215-7,9255 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9180/7,9260, к 12:00 сузился спрэд 7,9215/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2650/0,2654, к 12:00 цены снизились 0,2645/0,2646.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,8825 (-0,0975).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2674/1,2676, а к 12:00 упали до 1,2580/1,2582.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0350/10,0475, к 12:00 цены ушли вниз - 9,9640/9,9730.