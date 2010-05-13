КСУ: подотчетность Нацбанка ВР и Кабмину не противоречит Конституции

Подотчетность Национального банка Украины Верховной Раде и правительству относительно его доходов и расходов не противоречит Конституции.

Такое решение было принято Конституционным судом Украины (КСУ) 11 мая 2010 года и обнародовано сегодня в деле относительно конституционности некоторых положений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

"Введение предоставления Национальным банком Украины Кабинету министров и Верховной Раде отчета о выполнении доходов и расходов Национального банка Украины, которое отражено в ч. 5 ст. 5 Закона №679 в редакции Закона №1608, корреспондируется с положениями п. 4 ч.1 ст. 9 Закона №679 и не является вмешательством в экономическую самостоятельность Национального банка Украины, определенную ст. 4 Закона №679. Следовательно, часть пятая статьи 5 Закона №679 не противоречит статье 6, части второй статьи 19, части второй статьи 85 Конституции Украины", - говорится в решении КСУ.

Кроме того, КСУ прекратил производство по делу о конституционности нормы закона, которой предусматривалось, что Национальный банк Украины в 2009 году обязан перечислить в госбюджет превышение сметных доходов над расходами текущего года, которые были получены в этом же году.

Как сообщалось, в октябре 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в КСУ с просьбой проверить конституционность положений закона, которым вводилась подотчетность Нацбанка касательного его доходов парламенту и правительству, а также обязательство НБУ перечислить 9,8 млрд. гривен на подготовку к Евро-2012.