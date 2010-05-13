В Украине запретят биржевую торговлю любыми товарами

Вскоре в Украине запретят биржевую торговлю любыми индивидуальными товарами (и особенно - транспортными средствами), пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя законопроект №6337 об изменениях относительно налогообложения. (Верховная Рада приняла его в первом чтении на этой неделе).

Как пишет издание, через биржу можно будет продавать только товарные партии (не менее 10 единиц). Тем самым будет ликвидирована одна из самых распространенных схем минимизации налогов при продаже движимого имущества. Кроме расходов на нотариальное заверение соглашения, продавцу придется также оплатить еще и услуги оценщика, поскольку объект налогообложения будет определяться на основании подготовленной им справки о стоимости продаваного имущества.

«Налогообложение такой продажи не предусматривает отчисления расходов, понесенных на приобретение объекта. Поэтому, купив машину, скажем, за 50 тыс. грн. (из денег, из которых налог уже оплачен) три года назад, и продав ее сейчас за 20 тыс., из них также придется заплатить налог. В этом случае речь идет о двойном налогообложении», - констатирует старший партнер юридической фирмы «КМ. Партнеры» Александр МИНИН.

Скорее всего, чтобы сэкономить, большинство автолюбителей будут сбывать своих железных коней путем выписывания генеральных доверенностей, допускают «Комментарии:».