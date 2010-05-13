Азаров: Бюджет-2010 будет сокращаться

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает дальнейшего сокращения расходов государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

Премьер-министр отметил, что бюджет, который был принят в Украине на 2010 год, довольно сложен для выполнения и имеет основания для критики.

«Бюджет очень трудный, и не просто трудный – бюджет тяжелейший. После той вакханалии, которая была в прошлом году, когда дефицит бюджета был около 16% или даже больше 16%, мы его свели до 5% - в три раза. Представляете, в три раза уменьшили дефицит бюджета. Можно критиковать этот бюджет как угодно. И я бы первый его разбил, находясь в оппозиции, в пух и прах. Потому что он не выделяет необходимых ресурсов на то, на это, на пятое-десятое. Но он не может выделять, потому что для нас на первом месте стоит задача подъема экономики. И поэтому мы максимально сократили все расходы, которые можно было сократить, и будем дальше сокращать. И сконцентрировали ресурсы на решающих, на наш взгляд, направлениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины одним голосованием – в первом чтении и в целом – приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».