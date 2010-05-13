К закрытию межбанка доллар еще подрос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9180/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9215/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9230/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2650/0,2654, к 12:00 цены снизились до 0,2645/0,2646. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9744 (-0,0056).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2674/1,2676, а к 14:45 упали до 1,2597/1,2599. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0350/10,0475, к 12:00 цены ушли вниз 9,9640/9,9730. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,9675/9,9740.