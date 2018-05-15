Валютные аукционы: мавр сделал свое дело и ушел... А валюта?

Отмена специальных валютных аукционов Нацбанка по продаже валюты с целью погашения кредитов физическими лицами стала, скорее, велением времени. Ситуация на валютном рынке радикально изменилась и необходимость в этих аукционах отпала сама собой.

Надо отдать должное Нацбанку - благодаря этим аукционам удалось существенно снизить темпы девальвации гривны. А это, в свою очередь, еще раз подтверждает тезис о том, что если бы такого рода аукционы "запустили" на стадии начала кризиса в Украине, то гривня девельвировала бы значительно меньше, чем это произошло за кризисное время. В любом, случае надо поблагодарить НБУ за успешную реализацию идеи этих специализированных валютных аукционов.

По итогам апреля 2010 года население, погасило валютных кредитов на сумму более 320 млн. долл., а всего за первый квартал 2010 года - на сумму более 1,1 млрд. долл. При этом население, более активно погашает валютные кредиты, чем гривневые. За апрель население погасило гривневых кредитов только на 271 млн. грн (около 34 млн. в долларном эквиваленте).

Активность населения по погашению валютных кредитов во многом вызвана стабилизацией курса доллара. Если раньше население, хранило валюту ожидая дальнейшего роста ее курсовой стоимости, то последние события на валютном рынке показали, что курс доллара будет стабильным длительное время и поэтому рассчитывать на получение спекулятивного дохода от роста его курса не приходится. В результате, население уже не копит доллары, а наоборот - более активно погашает ими свои кредитные долги и т.п.

В том же апреле месяце население разместило на банковских депозитах валюты на сумму более 360 млн. долл. Что тоже вызвано во многом стабильным курсом доллара. Население пытается за счет размещения валюты на банковских депозитах компенсировать свои убытки от стабильного курса доллара. В этой ситуации, банки стараются воспользоваться ситуацией и активно снижают ставки по валютным депозитам. Согласно данным НБУ, среднемесячные ставки по валютным депозитам за апрель 2010 года снизились на 1,2 п.п. и в данной ситуации средняя ставка по валютным депозитам находится на уровне близком к 9% годовых. Времена активного увлечения валютой завершаются и теперь уже возникает вопрос - что с нею делать. Потребность в валюте у населения все меньше и меньше. За апрель месяц нетто-покупка валюты на рынке наличной валюты составила всего 62 млн. долл, при общем обороте покупке-продаже наличной валюты на уровне 1,4 млрд. грн. Можно сказать, что население скорее нацелено продавать валюту, чем ее покупать.

В этой ситуации проявляются некоторые моменты, которые так или иначе важны для понимания происходящих событий.

Так, можно спрогнозировать, что даже при увеличении объемов продажи наличной валюты, скорее всего, курс доллара не упадет ниже 7,85 грн. НБУ явно нацелен еще долго удерживать курс доллара на уровне 7,925 грн.

В то же время, нельзя забывать о массовой скупке долларов населением во время кризиса, причем, у многих эта валюта "осела" в кубышках. Напомним, тогда население скупило около 16 млрд. наличных долларов, и если хотя бы часть этих долларов будет конвертирована в гривну, то, без выкупа НБУ излишка валюты, стабильный курс доллара удержать не получиться.

С учетом наступившей "непопулярности" валюты как средства накопления и если приток валюты на банковские депозиты будут продолжаться, можно предположить, что банки, скорее всего, захотят снизить средние ставки по валютным депозитам до уровня 5-6% годовых. Что, конечно, не может порадовать рядовых граждан.

Впрочем, у банков - свои риски. Если в ближайшее время не будет разрешено кредитование в валюте, банки смогут столкнуться с проблемой выплаты дохода по валютным депозитам, так как их валютных доходов будет недостаточно, чтобы выплачивать проценты в валюте.

Александр Охрименко кандидат экономических наук

(для УНИАН)