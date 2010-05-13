Дефляция в апреле вызвана удешевлением сырых продтоваров

Нетипичное для апреля снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) на 0,3% было предопределено, в основном, снижением цен на сырые продовольственные товары, которые стремительно росли в январе-феврале т.г. Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции», обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Дополнительным фактором снижения цен выступала сезонность ценообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг для населения (взнос снижения административно регулируемых тарифов в ИПЦ - «-»0.1%).

В результате, инфляция в годовом измерении замедлилась до 9,7%, что является самым низким значением с февраля 2007 года.

В Нацбанке отмечают, что с учетом сезонной коррекции, потребительские цены за месяц выросли на 0,2%, что подтверждает предположения относительно значительного влияния на данном этапе на потребительские цены конъюнктурных факторов.

Базовая инфляция выросла в апреле лишь на 0,3% (в марте - на 0,9%), что является

самым низким показателем, начиная с января 2007 года. Такое стремительное снижение

объясняется укреплением номинального эффективного обменного курса гривни с начала года и существенным послаблением вторичных эффектов от повышения цен на продовольственное сырье в начале года.

«Снижение цен на компоненты небазовой корзины в апреле на 1% подтвердило нашу предыдущую оценку относительно краткосрочного характера шока цен на товары продовольственной группы в январе-феврале текущего года», - говорится в сообщении Нацбанка.

В годовом измерении небазовая инфляция уменьшилась на 2,1 п.п. (до 11,3%). В частности, цены на сырые продовольственные продукты в апреле снизились на 1,3% (взнос в ИПЦ - «-»0.4%).

В НБУ отмечают, что продолжение тенденции к возобновлению как внешнего, так и внутреннего спроса, определяло траекторию стремительного роста промышленных цен, которые в апреле, как и в предыдущем месяце, выросли на 3% (с начала года - на 10,1%).

Цены производителей в апреле, в основном, выросли за счет добывающей промышленности и металлургии.

Как сообщалось, в апреле 2010 года, по сравнению с мартом т.г., дефляция в Украине составила 0,3%, за январь-апрель 2010 года - 4,4%, апрель 2010 г. к апрелю 2009 г. – 9,7%.