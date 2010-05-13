Положительное сальдо внешней торговли услугами в Украине в I кв. выросло в 1,4 раза

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2010 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 1 млрд. 430,7 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 2 млрд. 557,4 млн. долл., импорт – 1 млрд. 126,7 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2009 года экспорт вырос на 19,6%, импорт – сократился на 0,2%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (73,7%), деловые, профессиональные и технические (11,4%) услуги.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.