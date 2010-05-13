курс НБУ на 14 мая

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD США – 792.5900 (на 13 мая – 792.5900)100 EUR – 997.6330 (на 13 мая – 1005.4797)10 RUR – 2.6544 (на 13 мая – 2.6241)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 14 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 97884.87 (на 13 мая – 98380.23)961 XAG 10 Серебро – 1540.00 (на 13 мая – 1552.68) 962 XPT 10 Платина – 137197.33 (на 13 мая – 134898.82) 964 XPD 10 Палладий – 42958.38 (на 13 мая – 42324.31)

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD США – 792.5900 (на 13 мая – 792.5900) 100 EUR – 997.6330 (на 13 мая – 1005.4797) 10 RUR – 2.6544 (на 13 мая – 2.6241)

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