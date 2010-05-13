Евро подешевело, доллар на месте

Официальный курс НБУ на 14 мая

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD – 792.5900 грн.; 100 EUR – 997.6330 грн.; 10 RUR – 2.6544 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 792.5900 (на 13 мая – 792.5900) 100 EUR – 997.6330 (на 13 мая – 1005.4797) 10 RUR – 2.6544 (на 13 мая – 2.6241).

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