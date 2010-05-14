Межбанк: котировки составляют 7,9185-7,9265 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9185/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2635/38, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9540/9,9675. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2556/58 (четверг - 1,2674/76).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 7,9250.