В Польше проблемные банковские кредиты выросли почти на 80%

В Польше в прошлом году проблемные кредиты банков увеличились на 77,9% до 14,9 млрд. долларов (по курсу 3,15 злот./долл.), а их доля в общем кредитном портфеле выросла до 7,6% с 4,5% в 2008 году.

Об этом говорится в рапорте польской Комиссии финансового надзора (KNF), которым располагает УНИАН.

Долг предприятий вырос за прошлый год на 79,2% до 7,7 млрд. долларов, долг частных лиц - на 73,5% до 7,1 млрд. долларов, а доля в общем портфеле составила 11,4% (в 2008 году 6,1%) и 5,5% (3,5%), соответственно.

Более 70% проблемного частного долга (5,3 млрд. долларов) составляли потребительские кредиты (10,8% портфеля таких кредитов).

Просроченный долг по ипотеке составил около 1 млрд. долларов, что составляет 1,5% ипотечного портфеля.

В то же время в прошлом году в банках Польши объем депозитов вырос на 13,4% до 177,8 млрд. долларов. При этом депозиты физлиц выросли на 15% до 120,5 млрд. долларов, фирм - на 11,4% до 47 млрд. долларов, некоммерческих организаций - на 1,1% до 4,4 млрд. долларов.

По информации KNF, польские банки в прошлом году, главным образом из-за переоценки активов, сократили чистую прибыль на 36,2% до 2,8 млрд. долларов.

Справка УНИАН. По методике KNF, кредит считается проблемным в случае задержки оплаты на более чем 3 месяца (в случае розничных кредитов - 6 месяцев) или если известны обстоятельства о состоянии должника, которое не позволяет ему выплачивать кредит.