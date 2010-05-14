Расходы на науку в бюджете-2010 - самые низкие

С принятием Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» страна потеряла надежду на активизацию научной сферы, ее влияния на развитие государства и внедрение инноваций.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО в своем выступлении на Общем собрании Национальной академии наук Украины 13 мая 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, В.ПОЛОХАЛО отметил, что «показатели бюджета в этом году не отвечают провозглашенным правительством обещаниям об усилении научно-технического и инновационного развития экономики».

«Расходы на науку составляют всего 0,43% ВВП – это самый низкий показатель в нашей стране за последнее десятилетие и самый низкий показатель среди всех европейских стран, - отметил В.ПОЛОХАЛО. – Такое отношение к науке со стороны власти по этому показателю было лишь в 2003 году, когда премьер-министром был Виктор ЯНУКОВИЧ».

«А относительно финансирования Национальной академии наук Украины, - добавил В.ПОЛОХАЛО, – то бюджет-2010 не обеспечивает даже минимальных потребностей Академии, и дефицит составляет почти 1,2 млрд. гривен. Из-за этого ряд важных государственных целевых научно-технических программ, фундаментальных и прикладных исследований, которые поддерживались предыдущим правительством, будет сокращено более чем в 20 раз».

Председатель Комитета подверг критике тезис премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, который выступил на Общем собрании НАНУ, о том, что «государственное финансирование науки будет увеличиваться лишь в меру того, как экономика будет становиться на ноги, а что касается бизнеса, то научные работники должны убедить его, чтобы он (бизнес) увидел перспективы и выгоду от внедрения научных разработок».

На этот счет В.ПОЛОХАЛО привел официальные данные, что «лишь 8% владельцев промышленных предприятий пытаются так или иначе внедрять инновации, а все остальные, которые лоббируют свои интересы через Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины, делают ставку на сырьевую отсталую экономику и преференции от правительства, и поэтому они не нуждаются в инновациях». Он подчеркнул, что «такой бизнес, олигархический по своей природе, ни один научный работник не сможет убедить в преимуществах инновационной экономики, основанной на новейших технологиях. А поскольку экономический рост без инноваций не возможен, то следует ожидать фактического прекращения финансирования приоритетных направлений науки и техники, что приведет к деградации науки в Украине».

Однако, как отметил В.ПОЛОХАЛО, правительство, уменьшая в госбюджете расходы на финансирование фундаментальных исследований, вузовской науки, в то же время увеличило расходы в рамках многочисленных министерств и ведомств на финансирование прикладных научно-технических разработок, которые никто не контролирует, что создает условия для по сути хищения государственных средств через коррупционные схемы.

Такое отношение к роли науки и инноваций, по мнению председателя профильного Комитета ВР, приведет не к экономическому росту, а к экономическому упадку.