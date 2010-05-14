Межбанк: котировки составили 7,9230-7,9255 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2635/38, к 12:00 цены снизились 0,2628/29. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,1300 (+0,1556).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2556/58, а к 12:00 понизился 1,2515/17. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9540/9,9675, к 12:00 цены ушли вниз 9,9145/9,9215.