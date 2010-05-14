Смета Верховной Рады составляет около 876 млн. грн.

Смета Верховной Рады Украины на 2010 год, которая была принята сегодня, составляет 875 млн. 637,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что в 2010 году размер сметы парламента возрос с учетом уровня инфляции в Украине.

«Многие статьи Верховной Рады фактически не финансируются, и по некоторым вопросам пойдет сокращение. И в прошлом году, и в этом году бюджет отвечает тем потребностям, которые нужны Верховной Раде», - сказал он.

Он объяснил, что большая часть средств парламента идет на заработную плату народным депутатам и содержание сотрудников аппарата, а также помощников депутатов.

«Абсолютное большинство денег направляется в эту сферу. Очень сложная проблема - финансирование содержания зданий, расчеты за энергоносители. Я не говорю уже о техническом обеспечении работников депутатского корпуса», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, совсем небольшая сумма выделяется на командировочные и перелеты народных депутатов.

«Если так по большому счету взять, то за один месяц депутат может использовать эту сумму и в дальнейшем финансирование будет очень проблематичным в этом направлении», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

В то же время он отметил, что в целом из госбюджета на финансирование Верховной Рады выделено недостаточно средств.

«Но мы находимся все в равных условиях, если раньше увеличивалось финансирование очень динамично по Администрации Президента, и по Кабинету министров, в то в этот раз это не прослеживается», - ответил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, парламент принял постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2010 год».