Наличный курс доллара не изменился

Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,91/7,94 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 13 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,84 грн./евро, продажи – на 0,8% - до 10,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,94 грн./евро, по продаже – в пределах 9,93-10,28 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 мая немного повысился и сегодня составляет 0,2548/0,2653 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2619-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,84 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 9,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,75-9,91 грн./евро, по продаже – в пределах 9,91-10,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,2% по сравнению с 13 мая и сегодня составляет 0,2553 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2655 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2619-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 9,75/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,885/7,934 грн., евро – 9,80/10,05 грн., рубль – 0,2600/0,2650 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 9,97633 к российскому рублю – 0,26544.