Рейтинг банка «Киев» повышен до уровня uaВВ

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Киев. 14 мая. УНИАН. Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга АКБ «Киев» (г. Киев) с уровня uaВВ- до уровня uaВВ с прогнозом "развивающийся".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Прогноз "развивающийся" указывает на повышенную вероятность изменения рейтинга на протяжении года.

К факторам, поддерживающим уровень кредитного рейтинга, в агентстве отнесли: наличие финансовой поддержки со стороны правительства (увеличение капитала) и НБУ (предоставление и дальнейшая пролонгация кредитов, которые в данный момент составляют значительную часть ресурсной базы ПАО «АКБ «КИЕВ»), результатом чего было улучшение платежеспособности банковского учреждения и выполнение банком ранее просроченных обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами; возобновление сотрудничества с платежными системами (карточный бизнес), а также возможное расширение каналов продаж (за счет сотрудничества с предприятиями "Укрпочты" и другими государственными компаниями), что может позитивно повлиять на удержание и расширение клиентской базы.

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, по мнению агентства являются: негативная кредитная история (наличие случаев несвоевременного возвращения средств кредиторам), что может негативно повлиять на возможность управления пассивной базой; низкое качество и концентрация клиентского кредитного портфеля по основным заемщикам, что может негативно повлиять на показатели ликвидности и капитализации; неопределенность стратегии дальнейшего развития, в том числе отсутствие четко заявленных планов государства относительно сохранения государственной доли собственности в будущем; сохранение операционного и кредитного рисков, что обусловлено постоянными процессами внутренних трансформаций (включая изменение нормативной документации и руководящего состава), а также вероятное использование банка для финансирования ряда компаний без учета интересов самого финансового учреждения; сохранение сложной ситуации на финансовом рынке и в реальном секторе экономики, что привело к ухудшению платежеспособности заемщиков и негативно влияет на финансовые показатели банка.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году, на сегодня занимает 41-е место из 181-го банка по размеру активов и входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 2,864 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,606 млрд. грн., обязательства – 2,091 млрд. грн., уставный капитал – 3,568 млрд. грн., собственный капитал – 773,239 млн. грн.

В I квартале 2010 года убыток банка составил 134,143 млн. грн., в 2009 году – 3,265 млрд. грн.

Банк “Киев” в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.