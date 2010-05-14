Межбанк закрылся котировками 7,9225/7,9260 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд - 7,9230/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9225/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2635/0,2638, к 12:00 цены снизились до 0,2628/0,2629. К закрытию цены достигли текущего минимума - 0,2613/0,2614. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2325 (+0,2581).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2556/1,2558, а к 14:20 упали до 1,2473/1,2475. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9540/9,9675, к 12:00 цены ушли вниз -9,9145/9,9215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,8805/9,8890.