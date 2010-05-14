Участились случаи мошенничества со счетами - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) выражает обеспокоенность участившимися случаями мошенничества с банковскими счетами в режиме дистанционного обслуживания.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 25-112/1082-7987, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины выражает обеспокоенность тем, что в последнее время участились обращения к НБУ относительно случаев несанкционированного списания средств со счетов клиентов во время осуществления расчетов с помощью систем дистанционного обслуживания «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк» (дальше - СДО), в частности, относительно хакерских нападений (фишингових атак) на компьютеры клиентов банков, которые используют такие системы», - говорится в телеграмме.

В связи с этим регулятор рекомендует банкам: придерживаться правила «двух рук» при составлении электронного расчетного документа, обеспечить антивирусной защитой рабочие места, использовать аппаратные носители ключевой информации, которые не позволяют копирования тайных ключей.

Нацбанк также рекомендует предусмотреть в договорах банковского счета право банка на выполнение периодических проверок клиентов на предмет защиты информации и т.п.

Как сообщалось, по данным Нацбанка Украины, количество мошеннических операций с использованием платежных карточек в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, увеличилось в 6,5 раза – до 39,338 тыс. операций. Убытки от карточных мошенников в прошлом году понесли 44 украинских банка, их сумма оценивается в 12,970 млн. грн.