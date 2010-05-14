Винницкая ОГА рассчитывает перевыполнить облбюджет

В Винницкой области по итогам 2010 года предусматривается перевыполнение областного бюджета на 15-16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

«По завершению года мы рассчитываем на прирост поступлений в пределах 15-16% за счет повышения заработной платы в бюджетной сфере», - сказал он.

В.КОРОВИЙ также отметил, что в областном бюджете учтено четырехэтапное повышение уровня минимальной заработной платы работникам бюджетной сферы. «Это дает нам уверенность в том, что мы 100% обеспечим финансирование расходов для областных учреждений. Бюджет не простой, его можно рассматривать как антикризисный, но он сбалансирован на реальной основе, и мы видим возможность его перевыполнения», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Винницкий облсовет утвердил бюджет на 2010 год с общим объемом доходов - 2 млрд. 13,4 тыс. грн., расходов - 2 млрд. 12 млн. грн.