Днепропетровский облбюджет утвержден с доходами и расходами 4,281 млрд. грн.

Сегодня Днепропетровский областной совет утвердил областной бюджет на 2010 г. с доходами и расходами в объеме 4,281 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, доходы общего фонда бюджета составили 3,693 млрд. грн, специального фонда - 588,9 млн. грн. в том числе бюджета развития - 13,55 млн. грн.

Расходы общего фонда составляют 3,693 млрд. грн, специального - 588,9 млн. грн.

Как заявил во время своего выступления на сессии председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ, в текущем году из областного бюджета региона не будут изыматься средства в Государственный бюджет.

По его словам, Днепропетровская область в 2010 г. получит из Госбюджета 158 млн. грн. за счет так называемого «бюджета выравнивания».