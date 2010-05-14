Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2010 год

Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы и программу социально-экономического развития города на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы проголосовали 78 из 106 депутатов, собравшихся в зале. За утверждение бюджета голосовали 80 из 107 депутатов, собравшихся в зале, остальные не принимали участия в голосовании.

Представил разработанный Киевской городской государственной администрацией проект бюджета начальник Главного финансового управления Виктор ПАДАЛКА.

В процессе обсуждения представителями разных фракций был внесен ряд предложений относительно увеличения расходов по тем или другим отраслями хозяйства.

По предложению секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО проект бюджета приняли с учетом представленных предложений сначала за основу (поддержали 79 из 107 депутатов) и сразу после этого документ приняли в целом.

В интервью журналистам член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК (БЮТ) не смог назвать основные показатели утвержденного бюджета, поскольку не учтены статьи расходов, которые сегодня внесли депутаты Киевсовета.

Он отметил, что перед началом сегодняшнего заседания Киевсовета состоялось заседание бюджетной комиссии, на котором депутаты также озвучивали свои предложения, которые позже раздавались и в сессионном зале.

«Понятно, что эти предложения касались дополнительных расходов бюджета, а не дохода. Все предложения, которые были озвучены, а возможно, и не все озвученные, они вписаны в протокол бюджетной комиссии, о котором говорил ДОВГИЙ (на заседании сессии, предлагая депутатам утвердить бюджет Киева, – УНИАН). Какая общая сумма по этим предложениям и за счет чего планируется профинансировать эти предложения, я не могу ответить, будучи членом бюджетной комиссии», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Выходя из сессионного зала Киевсовета после утверждения бюджета, В.ПАДАЛКА отказался давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

В то же время, депутатам для ознакомления был роздан проект бюджета Киева на текущий год, где указано, что предусмотрено поступление в сумме 14 млрд. 650 млн. грн., в том числе, субвенций из государственного бюджета Украины в размере 1 млрд. 687 млн. грн.

Бюджет расходов составляет 14 млрд. 691 млн. грн.

Сумма отчислений в госбюджет составляет 6,4 млрд. грн.

Проектом предусмотрены такие поступления в городской бюджет:

- налоговые в размере 10 млрд. 259 млн. грн., в том числе налоги на доходы, на прибыль, на увеличение рыночной стоимости 8 млрд. 832 млн. грн., из которых налог с доходов физических лиц, - 8 млрд. 801 млн. грн.; налоги на собственность – 145 млн. грн.; сборы за специальное использование природных ресурсов (плата за землю) - 1 млрд. 276,5 млн. грн.;

- неналоговые в сумме 305 млн. грн., в том числе доходы от собственности и предпринимательской деятельности - 68 млн. грн.; часть прибыли государственных предприятий, которая изымается в бюджет, – 36 млн. грн. и часть прибыли хозяйственных организаций, в уставных фондах которых есть доля коммунальной собственности – 32 млн. грн.; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи (плата за аренду имущественных комплексов, которые находятся в коммунальной собственности), – 911 тыс. грн.

Собственные поступления бюджетных учреждений предусмотрены в размере 547 тыс. грн.; доходы от операций с капиталом будут составлять 1 млрд. 106 млн. грн., в частности поступления от продажи основного капитала – 196 млн. грн.; поступления от продажи земли и невещественных активов – 910 млн. грн.

Проектом столичного бюджета также предусматривается, что целевые фонды поступлений городского бюджета на текущий год будут составлять 342 млн. грн. В целом, без учета официальных трансфертов, поступления в бюджет планируются в сумме 12 млрд. грн.

Кроме того, в проекте бюджета Киева расходы на государственное управление предусмотрены в сумме 272 млн. грн., на здравоохранение - 2 млрд. 234 млн. грн., на образование - 417 млн. грн., на социальную защиту и социальное обеспечение - 1 млрд. 807 млн. грн., в том числе на одноразовую помощь при рождении ребенка предусмотрены 768 млн. грн.; на жилищно-коммунальное хозяйство - 342 млн. грн., на культуру и искусство - 236 млн. грн.; на средства массовой информации - 32 млн. грн.; на физическую культуру и спорт - 51 млн. грн.; на строительство 854 млн. грн., в том числе капитальные вложения составляют 690 млн. грн., строительство и развитие сети метрополитенов - 54 млн. грн.; на транспорт, дорожное хозяйство и связь предусмотрено 455 млн. грн., компенсационные выплаты на льготный проезд отдельных категорий граждан – 146 млн. грн.; на услуги, связанные с экономической деятельностью, предусмотрены 243 млн. грн.; на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций - около 7 млн. грн. На целевые фонды предусмотрены расходы в размере – 334 млн. грн., на расходы, не отнесенные к основным группам, – 6 млрд. 663 млн. грн.

В проекте бюджета отмечается, что на обслуживание долга предусмотрены расходы в размере 742 млн. грн., на обслуживание внутреннего долга – 261 млн. грн.

Также документом установлено, что граничный объем долга Киева на 31 декабря 2010 года составит 6 млрд. 749 млн. грн.

Бюджет столицы на 2009 год был принят Киевсоветом 6 марта прошлого года. Бюджет столицы на 2008 год был утвержден 17 января 2008 года, а бюджет столицы на 2007 год был утвержден 28 декабря 2006 года.

Предусматривалось, что сегодня проект бюджета Киева на 2010 год будет представлен депутатам Киевсовета, а его утверждение планировалось на 27 мая.