Киевский облсовет принял бюджет области на 2010 г.

Сегодня на 31-й сессии Киевского областного совета 5-го созыва утвержден областной бюджет на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

Как сообщили в пресс-службе, общий объем доходов областного бюджета составляет 2,3 млрд. грн., расходов - более 2,3 млрд. грн. В то же время в пресс-службе отметили, что все расходы покрываются доходами и бюджет сбалансирован.

Как сообщает пресс-служба, расчетный объем расходов общего фонда областного бюджета на содержание социально-культурной сферы - почти 760 млн. гривен - на 20,9% больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем сохранено финансирование региональных программ в сфере образования, охраны здоровья, социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта. В частности, 14,2 млн. грн. предусмотрены на финансирование программы «Сахарный диабет», «Здоровье нации» - 10,2 млн. гривен, «Медицинское обслуживание граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» – 19,9 млн. гривен, «Школьный автобус» - 1,2 млн. гривен, «Обновленная школа» - 5,3 млн. гривен и «Развитие библиотечной отрасли» – 5,1 млн. гривен и другие.

«Принятие бюджета – один из реальных шагов на пути реализации программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», от социальной незащищенности - к социальным гарантиям. Очень важно, что впервые за последние годы в Киевской области, как и во всей Украине, предусмотрено приоритетное решение самых главных вопросов социального направления», - отметил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, комментируя результаты голосования депутатов.