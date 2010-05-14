Кабмин назначил Говорун зам.главы Госфинуслуг
19:15, 14 мая 2010Финансы
0
Адамовича – членом Госфинуслуг
Кабинет министров Украины назначил Ирину ГОВОРУН заместителем главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Виктора АДАМОВИЧА – членом Госфинуслуг – директором департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений.
Это предусмотрено распоряжениями правительства (от 12 мая т.г. №1025-р и №1026-р), тексты которых размещены на официальном сайте Кабмина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter