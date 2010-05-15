В апреле импортеры впервые начали декларировать обувь

В апреле текущего года предприятия-импортеры впервые начали декларировать кожаную обувь дорогих известных марок, в частности, Sendi, Valentino, Christian Dior, Versace.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании коллегии Гостаможслужбы заявил глава ведомства Игорь КАЛЕТНИК.

В частности, он отметил, что этого удалось достичь благодаря усилению контроля со стороны таможенных органов за поставками товаров.

За последние месяцы, по данным Гостаможслужбы, существенно изменилась структура импорта: на 16% уменьшился объем импорта дешевой одежды, в то же время объем импорта дорогой одежды увеличился в 2,3 раза; доля импортной кожаной обуви выросла на 29%, при этом сократилась доля обуви из искусственной кожи.

Кроме того, по данным Гостаможслужбы, в апреле существенно увеличился уровень таможенной стоимости импортируемой продукции легкой промышленности, мясной, рыбной и плодоовощной.

В целом при уменьшении объемов импорта на 15% сумма налогов, уплаченных с 1 тонны товаров, выросла на 33%.

По данным Гостаможслужбы, налоговая нагрузка на один контейнер выросла с 48 тыс. грн. в марте до 80 тыс. грн. в мае, что является максимальным результатом за последние три года.

Средний размер таможенной стоимости килограмма импортируемого груза вырос с 2,21 долл. до 3,12 долл.

«Это стало возможным благодаря соблюдению стратегических направлений работы – обеспечение достоверного декларирования, создание единых подходов в работе таможенных органов по всей территории страны, а также повышение ответственности таможенников за совершенное служебное правонарушение», - заявил И.КАЛЕТНИК.