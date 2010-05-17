Евро в понедельник рухнул до 4-летнего минимума

Евро рухнул до четырехлетнего минимума в понедельник, так как инвесторы избавляются от единой валюты в связи с суверенными долговыми проблемами в еврозоне и страхами, что жесткие ограничительные меры помешают восстановлению экономики в регионе. Об этом сообщает Рейтер

Евро упал к доллару на 0,56 процента до $1,2285. Ранее он снизился до $1,2234, самой низкой отметки с апреля 2006 года. С начала мая единая валюта потеряла к доллару более семи процентов, а с начала года - около 14 процентов.

"Технически евро перепродан, но, так как на рынке не происходит существенного закрытия коротких позиций, игрокам ничего не остается, кроме как продавать евро, - сказал трейдер из японского банка. - Неприятие риска, вызванное бюджетным кризисом в зоне евро, вероятно, заставит инвесторов по-прежнему переводить деньги в безопасные активы, такие как доллар, иена, американские Treasuries и золото".

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала в воскресенье, что программа помощи еврозоне стоимостью $1 триллиона, разработанная Евросоюзом и Международным валютным фондом, только дает дополнительное время, чтобы разобраться с растущим разрывом между слабейшими и сильнейшими экономиками еврозоны.

Аналитики говорят, что евро, вероятно, будет падать дальше, учитывая слабость прогноза экономического роста в ЕС по сравнению с прогнозом для США.

"Это означает, что евро к доллару будет торговаться ниже, или по меньшей мере близко к долгосрочной справедливой стоимости, которую мы оцениваем в $1,2100", - сказал Майк Джонс, валютный аналитик из Bank of New Zealand.

К иене евро упал на 0,94 процента до 112,94 иены, приблизившись к восьмилетнему минимуму в 110,49 иены, достигнутому ранее в мае.

Долларовый индекс вырос на 0,78 процента до 86,767.

К иене доллар снизился на 0,37 процента до 91,96 иены.