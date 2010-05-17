Межбанк открылся снижением доллара: 7,91/7,92 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2580/0,2583 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7515/9,7640 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2313/1,2315 долл./евро (пятница, 14 мая, - 1,2556/1,2558 долл./евро).

В пятницу, 14 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.