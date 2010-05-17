Средний курс доллара в комбанках немного повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился, по сравнению с 17 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился со вчерашнего дня снизился на 2,3% и сегодня составляет 9,60 грн./евро, продажи – на 1,8% – до 9,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,75-10,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 16 мая понизился на 0,8% и сегодня составляет 0,2528 грн./рубль, продажи – на 1,2% – до 0,2621 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,64 грн./евро, продажи – на 1,5% – до 9,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,77-10,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,6% по сравнению с 16 мая и сегодня составляет 0,2534 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2629 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,95 грн., евро – 9,65/10,10 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,89/7,94 грн., евро – 9,70/10,02 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,888/7,937 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 9,901034 к российскому рублю – 0,26369.