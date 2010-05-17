До 20 мая комбанки должны предоставить бизнес-планы

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки предоставить до 20 мая т.г. свои бизнес-планы.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка (№47-112/3444-8131), текстом которой располагает УНИАН.

“С целью обеспечения эффективного выполнения НБУ функций банковского регулирования и надзора…, просим банки (кроме банков, в которых назначена временная администрация или ликвидация) предоставить в срок до 20 мая 2010 г. бизнес-план банка», - говорится в телеграмме.

При этом указывается, что бизнес-план должен включать, в частности, утвержденную Наблюдательным советом обновленную стратегию банка в соответствии с рыночными условиями, и прогнозные показатели развития банка на следующие годы.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков. На сегодня в семи украинских банках работает временная администрация НБУ.