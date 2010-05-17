Акимова: Переговоры с МВФ близки к завершению

Киев надеется в ближайшее время успешно завершить нелегкие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите на сумму около $19 миллиардов, сказала первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова. Об этом сообщает Рейтер.

"Переговоры идут не очень легко, но я думаю, что мы продвигаемся к успеху", - сказала Акимова в минувшие выходные в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Загребе.

"Они могут быть (завершены) в ближайшее время", - добавила она.

Избранный в феврале этого года президент Украины Виктор Янукович и назначенное в марте правительство пытаются возобновить сотрудничество с ключевым кредитором страны, прерванное в ноябре 2009 года из-за отсутствия у прежней украинской власти консенсуса по вопросу государственных расходов.

Вице-премьер Сергей Тигипко сказал также на собрании ЕБРР в Загребе, что поступление налогов в бюджет увеличилось более чем на 30 процентов в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что подтверждает реалистичность принятого в конце апреля госбюджета на 2010 год.

"Это хороший показатель, потому что бюджет предусматривает рост (доходов) на 22 процента и мы должны показать, что мы сможем это выполнить", - сказал Тигипко.

Он предположил, что сумма кредита МВФ может быть меньше запрошенных украинской стороной $19 миллиардов.

Украина ожидает прибытия на этой неделе миссии МВФ, которая проанализирует возможность правительства выполнить параметры госбюджета, в котором, в частности, предусмотрены внешние займы, включающие как размещение евробондов на сумму $1,3 миллиарда, так и $2,0 миллиарда кредита МВФ.

Верховная Рада утвердила госбюджет с дефицитом в размере 5,3 процента к валовому внутреннему продукту, вписавшись в ранее обнародованное требование МВФ на уровне 6,0 процентов

Ранее представители правительства неоднократно говорили, что надеются получить первые деньги от МВФ до конца первого полугодия.

"Нам нужны деньги МВФ не только для того, чтобы поддержать экономику, они нам нужны как сигнал международному сообществу о том, что ситуация в Украине улучшается", - сказала Акимова.