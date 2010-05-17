КМУ просит Раду 20 мая внести изменения в налоговые законы

Правительство просит парламент в четверг, 20 мая, первым вопросам рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» по налогообложению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании Согласительного совета.

Он обратился к парламенту с просьбой в четверг сначала рассмотреть данный законопроект, а затем рассматривать проект программы социально-экономического развития Украины.

По словам первого вице-премьера, к законопроекту подано около 300 поправок, и поэтому целесообразно было бы его рассмотреть первым вопросам.

А.КЛЮЕВ сообщил, что правительство работало над данным законопроектом, и в доработанном документе «акцизы снижены в три раза».

Как сообщал УНИАН, 11 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», поданный Кабинетом министров Украины. Документом предусмотрены изменения к некоторым законодательным актам по налогообложению.