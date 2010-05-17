Эксперт: НБУ выкупает всю валюту

Главным покупателем на межбанковском рынке на протяжении прошлой недели был Национальный банк Украины, который выкупал всю валюту.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, прошедшая неделя на украинском межбанке особых изменений не принесла. Предложение долларов США продолжало превышать спрос. В течение недели рынок колебался на уровне 7,9250, что соответствовало уровню покупки валюты НБУ.

И.ДАВИДЕНКО прогнозирует, что в ближайший период времени на рынке предполагается превалирование предложения валюты над спросом и ориентация участников в своем курсообразовании на Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 мая, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд - 7,9230/7,9255.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9225/7,9260 грн./долл.

В 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.