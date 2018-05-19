Правительственная преемственность: соцфонды разоряют "во имя" бюджета

Методами управления отдельными сферами экономики новое правительство мало чем отличается от старого. Кабмин Тимошенко пытался подмять под себя неподминаемые по законодательству независимые от бюджета фонды социального страхования, прописав их смету в дополнении к проекту госбюджета-2010. Кабмин Азарова работает в том же направлении, но, правда, четче и слаженнее – одним махом увеличивает расходы одного из фондов соцстрахования, не учитывая при этом мнение правления фонда, и быстренько закрепляет «новшество» парламентским одобрением. Принципы руководства совершенствуются от правительства к правительству ускоренными темпами, что и понятно - двигателем таких инновационных подходов является безденежье…

«Несчастный» фонд

Начнем с Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, финансовая роспись которого напрочь усеяна дырами. Дефицит бюджета «несчастного» фонда, как его называют в народе, по итогам 2010 г. планируется на уровне 600 млн. грн. при 4-миллиардной «кассе». К такой ситуации привело решение предыдущего правительства предоставить угольщикам отсрочку по уплате отчислений в фонд.

Как известно, по решениям Кабмина от 23 июля, 29 октября 2009 г. и 20 января 2010 г., Минуглепром и Государственное казначейство должны направлять средства из госбюджета предприятиям угольной промышленности на выплату заработных плат, минуя уплату страховых взносов в фонд. Предусматривалось, что данная преференция будет действовать в течение года.

Согласно закону о тарифах на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые привели к потере работоспособности, для угольщиков предусмотрена самая высокая планка отчислений с заработных плат в бюджет фонда – 13,5% (67-й класс профессионального риска производства). В то же время, угольщики являются основными потребителями средств фонда – на них приходится около 60% выплат по травматизму на производстве. «Мы не можем не обслуживать людей, которые стали инвалидами или погибли на производстве в угольной отрасли», - отмечает первый заместитель директора исполнительной дирекции фонда Сергей Нестеров.

По его словам, снятие данной нагрузки с угольщиков не аргументировано экономически. «Начиная с прошлого года, наши доходы были на 50 млн. грн. в месяц меньше, чем запланировано. В целом, Украина потребляет около 300 млн. грн. в месяц на такие нужды», - пояснил С.Нестеров. Таким образом, на 1 января т.г. задолженность фонда перед пострадавшими на производстве гражданами составила 200 млн. грн. «При этом угольная отрасль нам к 1 января задолжала более 500 млн. грн. И этот долг продолжает увеличиваться. На сегодняшний день мы должны нашим гражданам фактически 450 млн. грн., а угольная отрасль нам - более 700 млн. грн.», - сообщил С.Нестеров. «Мы понимаем, что проблему задолженности собственными силами мы никак не решим. Или государство должно помочь угольщикам, или они должны привлекать кредитные ресурсы», - подчеркнул он.

Из-за "нужды" в чужой карман

Единственный фонд, бюджет которого на сегодня бездефицитный, - фонд соцстрахования на случай безработицы. Между тем, «ускоренное» принятие госбюджета-2010 принесло и ему проблемы. Дело в том, что правление данного фонда еще в феврале утвердило бюджет на текущий год. Однако правительство, игнорируя законодательство, решило, что фонд в текущем году должен дополнительно выделить 360 млн. грн. на создание новых рабочих мест для обеспечения занятости жителей угледобывающих регионов. То есть, узаконенная Радой идея не оставляет фонду выбора – или выполняй, или судись, но с кем?.. По словам члена правления фонда, пожелавшего остаться неназванным, руководству фонда остается только обсудить возможность сокращения расходной части своего бюджета для выделения указанной суммы, поскольку данная статья расходов не предусматривает дотаций из госбюджета.

Судя по всему, правительственные мужи или не читают законы, или решили частично переложить на чужие плечи финансовую ответственность за выполнение ряда бюджетных программ. Но далее возникает вопрос о целесообразности существования как соцфондов, которыми по своему усмотрению затыкают бюджетные дыры, так и этих программ. Хотя, учитывая то, как был принят основной финансовый закон страны, не стоит удивляться, какие расходы и за чей счет в нем прописаны.

На фоне дефицитности бюджетов соцфондов уже не первый год в Украине обсуждается вопрос введения единого социального налога. Но несколько зарегистрированных в парламенте законопроектов так и остались в статусе проектов. Правда, министр труда и социальной политики Василий Надрага недавно заявил, что налог будет введен с 1 января 2011 г. Для бизнеса такое решение стало бы значительным «бумажным» облегчением на фоне сегодняшних многочисленных статей отчислений, однако, остановит ли это правительственные фантазии, пока неизвестно. Ясно одно – в нашей стране наличие законов, даже отлично выписанных, не означает их выполнение…

Юлия Главацкая (УНИАН)