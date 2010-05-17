Янукович и Медведев отмечают рост сотрудничества

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляют о росте в два раза уровня торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили в начале своей встречи с глазу на глаз, которая сейчас проходит в Администрации Президента Украины.

«Уже сегодня наши производители почувствовали, что барьеры фактически отменены, и товарооборот начал увеличиваться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он привел статистику, что за 4 месяца его пребывания на посту Президента этот показатель достиг с начала года 7 млрд. долл., что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это свидетельствует о том, что до конца года мы можем выйти до 35-40 млрд. долл. торгового оборота с Россией», - заявил Президент Украины.

Он также выразил надежды, что во время официального визита Д.МЕДВЕДЕВА в Киев главы государств дадут «очень хороший сигнал бизнесу».

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ согласился с такими выводами украинского коллеги.

«Это означает, что есть реальное оживление в отношениях между двумя странами, особенно в отрасли торговли», - сказал Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ также заверил, что завтра во время проведения украинско-российского бизнес-форума в Киеве представители деловых кругов «получат хороший индикатор от глав государств».