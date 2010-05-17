Сбережения поляков достигли 75% ВВП страны

Сбережения польских граждан в апреле текущего года превысили 330 млрд. долл., что составляет около 75% прошлогоднего валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, опубликованные польским изданием Rzeczpospolita данные свидетельствует о росте накоплений поляков на черный день с июля прошлого года на треть, а их доли в ВВП – на 15%.

По данным газеты, только с декабря прошлого года по апрель 2010 года сбережения поляков выросли примерно на 20 млрд. долл. Большинство своих сбережений поляки держат на депозитах в банках.

В то же время издание отмечает рост вложений в открытые пенсионные фонды, которые заняли второе место после депозитов. По сравнению с 2005 годом их доля в сбережениях граждан Польши выросла с 10% до 18%.

Опрошенные изданием эксперты называют неплохим уровень сбережений в Польше, отмечая, что в других европейских странах этот показатель составляет 100% ВВП.

Газета отмечает, что данные о сбережениях не включают информацию о принадлежащей полякам недвижимости, которая часто является главным имуществом граждан страны.

Как сообщал УНИАН, по данным проведенного в марте т.г. опроса, в кризисном 2009 году только 30% поляков смогли отложить деньги на черный день. При этом большинству из них удалось сохранить от 350 до 1700 долларов.

Справка УНИАН. По данным Главного статистического управления Польши, в 38-миллионной стране каждая третья семья довольна своим материальным положением и имеет в среднем сбережения, соответствующие трем месячным зарплатам, составляющим около 1000 долларов (1 доллар = 3,1860 злотого).